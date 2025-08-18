ΠΑΟΚ: Απαιτητικό πρόγραμμα στην δεύτερη εβδομάδα - Διπλή προπόνηση για τους παίκτες

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν, με το πρόγραμμα να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα ξεκίνησε από σήμερα η δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ mateco. Διπλή προπόνηση στο PAOK Sports Arena για αρχή.

Από νωρίς το πρωί, οι παίκτες της ομάδας μας ξεκίνησαν με ασκήσεις φυσικής κατάστασης υπό την επίβλεψη του γυμναστή του ΠΑΟΚ mateco Παναγιώτη Βασιλείου, ενώ το πρόγραμμα συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής στο μπάσκετ, υπό τις οδηγίες του Jure Zdovc και των συνεργατών του.

Το πρόγραμμα της ομάδας συνεχίζεται με μία ακόμη προπόνηση το απόγευμα της Δευτέρας.

Το πρωί της Τρίτης (19/8) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Marvin Jones, με την έλευση του οποίου ο coach Jure Zdovc θα έχει όλους τους παίκτες της ομάδας στη διάθεσή του.

*Από την προπόνηση του περασμένου Σαββάτου (16/8), ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην προετοιμασία της ομάδας μας οι καλαθοσφαιριστές Μιχάλης Λιάπης, Nikola Stanojevic και Drasko Prelevic».