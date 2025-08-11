Ανακοίνωσε τον Σουάιντερ η Αναντολού Εφές (pic)

Σημαντική ενίσχυση για την Αναντολού Εφές, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόουλ Σουάιντερ για ένα χρόνο.

Η Αναντολού Εφές συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο και προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κόουλ Σουάιντερ για τη νέα σεζόν.

Ο 26χρονος τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίζεται στο ΝΒΑ και την G-League. Το μεγάλο του «όπλο» είναι το τρίποντό του, από το οποίο πέρσι σε 18 ματς στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα σούταρε με 44,1%.

Σε 35 αγώνες στον «μαγικό κόσμο» έχει κατά μέσο 3,1 πόντους και 1,2 ριμπάουντ, ενώ με τους Ράπτορς πέρσι μέτρησε 7,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 19,6 λεπτά στο παρκέ.