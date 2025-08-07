Παρελθόν από την Βιλερμπάν ο Ταρίκ Μπλακ

Παρελθόν από τη Βιλερμπάν αποτελεί από την Τετάρτη (6/8) ο Ταρίκ Μπλακ, αφού η ομάδα του Λιόν ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού.

Ο πολύπειρος σέντερ είχε μέσο όρο 3.7 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 10.2 σε 28 αγώνες στην Euroleague, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα μέτρησε 5 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 12.3 σε 31 παιχνίδια.