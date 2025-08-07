Παρελθόν από την Βιλερμπάν ο Ταρίκ Μπλακ

Αποχώρησε από την Βιλερμπάν ο Ταρίκ Μπλακ, με την γαλλική ομάδα να γνωστοποιεί με ανακοίνωση της, την λύση της συνεργασίας της με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού ύστερα από ένα χρόνο κοινής πορείας.
Ο πολύπειρος σέντερ είχε μέσο όρο 3.7 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 10.2 σε 28 αγώνες στην Euroleague, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα μέτρησε 5 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 12.3 σε 31 παιχνίδια.
Thank you Tarik ! 🫡— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 6, 2025
Merci pour cette saison passée sous les couleurs villeurbannaises ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/hK5HhvIrki