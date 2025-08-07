Τανούλης: «Είχα όνειρο από μικρός να παίξω στο ανδρικό του Άρη, νιώθω καλύτερα από ποτέ»

Ο νέος σέντερ του Άρη, Γιώργος Τανούλης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την μεταγραφή στους Θεσσαλονικείς και για τις υψηλές προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί στους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη μεταγραφή του στον Άρη: «Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το έχω πει αρκετές φορές από τη μέρα που υπέγραψα. Πάντα περίμενα να επιστρέψω στον Άρη. Εγώ μπάλα μπάσκετ έπιασα πρώτη φορά στις ακαδημίες του Άρη, μεγάλωσα μέσα στην ομάδα. Ήταν ένα απ’ τα μεγαλύτερά μου όνειρα όταν ήμουν μικρός το να παίξω στο ανδρικό του Άρη. Είμαι πολύ φορτισμένος συναισθηματικά που επιστρέφω. Έχω κίνητρο από μόνος μου σαν αθλητής και σαν άνθρωπος, έχω τρομερές φιλοδοξίες και όταν έρχεται και “δένει” το κίνητρο του να πετύχεις σαν αθλητής με το να πετύχεις στην ομάδα που ξεκίνησες, όλο αυτό βγάζει κάτι πολύ καλό».

Για το αν έχει βιώσει τον ενθουσιασμό που επικρατεί γύρω απ’ την ομάδα: «Το αισθάνομαι στο… πετσί μου. Είμαι Θεσσαλονικιός, όλοι μου οι φίλοι είναι φίλοι της ομάδας και βλέπω τον ενθουσιασμό. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Ο Άρης ήταν πάντα μια ομάδα που ο κόσμος τη στήριζε και υπήρχε ένα ανεξήγητο hype ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια της ομάδας. Για έναν κόσμο που στήριζε την ομάδα στο… τίποτα, μόνο και μόνο που βλέπει να γίνεται κάτι όμορφο, δεν υπάρχει “ταβάνι” στη στήριξη και τον ενθουσιασμό που υπάρχει».

Για την πίεση που δημιουργούν οι υψηλές προσδοκίες: «Σίγουρα είναι παραπάνω η πίεση, αλλά όταν είσαι επαγγελματίας την “κυνηγάς”. Μου αρέσει το να βλέπει ο κόσμος τι μπορείς να κάνεις και να σου βάζει, σε λογικά πλαίσια, την πίεση να πετύχεις. Νομίζω πως όταν είσαι αθλητής έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την πίεση, οπότε εγώ δεν την αποφεύγω και πάω με το κεφάλι ψηλά».

Για τη συνεργασία με τον Νίκο Ζήση και τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς: «Με τον Νίκο Ζήση έχουμε συνεργαστεί ξανά στην Εθνική Ανδρών. Το τι θα πω εγώ τώρα γι’ αυτόν είναι μηδαμινό μπροστά στην καριέρα και την πορεία που έχει στον χώρο. Αξίζει απόλυτο σεβασμό, πρώτα απ’ όλα σαν άνθρωπος. Είναι πολύ όμορφο που με πήρε τηλέφωνο, μαζί με τον κόουτς Κάραϊτσιτς, που και αυτός έχει κάνει τη δική του πορεία στο μπάσκετ. Είναι πολύ όμορφο όταν άνθρωποι με τις εμπειρίες, τις παραστάσεις και τον χαρακτήρα τους σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε πως πιστεύουν σε εσένα και θέλουν να είσαι μέλος της καινούργιας προσπάθειας. Αυτό το κάνει ακόμα πιο εύκολο».

Για τη χρονιά που πέρασε στο Μαρούσι: «Ήταν η χρονιά που με άλλαξε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Παρ’ ότι δε μπορούσαμε να το βρούμε ίσως αγωνιστικά σαν ομάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, έκανα φιλίες ζωής, γνώρισα ανθρώπους που με βοήθησαν στο παιχνίδι μου. Μέσα από τις “σφαλιάρες” που δέχθηκα εγώ προσωπικά, αλλά και σαν ομάδα, νομίζω πως βγήκαμε πολύ πιο δυνατοί από αυτό. Με βοήθησε να “ψηθώ”. Ήταν μια χρονιά που την απόλαυσα. Στο τέλος πετύχαμε το μίνιμουμ των στόχων μας. Ήταν κάτι πολύ όμορφο και θέλω να ευχαριστήσω το Μαρούσι για την ευκαιρία που μου έδωσε».

Για την έως τώρα πορεία της καριέρας του: «Ούτε ονειρεύομαι το μετά, ούτε σκέφτομαι το πριν, ζω στο τώρα. Προσπαθώ κάθε χρόνο να κάνω ένα βήμα μπροστά τη φορά. Έκανα κάποια πολύ μεγάλα βήματα στο παρελθόν, όπως το ότι ήμουν στην ομάδα του Ολυμπιακού και ακόμη ανήκω εκεί. Τώρα κάνω τα βήματα αργά και σταθερά, ένα βήμα μπροστά κάθε χρόνο. Νιώθω καλύτερα από ποτέ».