Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση της ΚΑΕ για το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο

Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε το δεύτερό του ευρωπαϊκό τρόπαιο. Οι «πράσινοι» τερμάτισαν πρώτοι στον προκριματικό όμιλό τους με ρεκόρ 9-1, ενώ πρώτοι ήταν και στον όμιλο με 13-3, παίρνοντας την πρόκριση στα play-offs. Εκεί απέκλεισαν με 2-1 την Μπούντουκνοστ και έπειτα με 2-0 την Τσιμπόνα. Στο Final-Four κοντραρίστηκαν με την Εφές Πίλσεν και επικράτησαν με 81-71 και στον τελικό κέρδισαν την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν ξέχασαν αυτή την μέρα και δημοσίευσαν ένα βίντεο στην εφαρμογή τους, με το μεγάλο τρίποντο που πέτυχε ο Κάτας για το 57-63 στο ματς με την Μακάμπι και με τις στιγμές του πανηγυρισμού μετά το σφύριγμα της λήξης.

