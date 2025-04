Ανακοίνωσε Όσμαν για 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός: «Ευλογημένος που έμεινα σε αυτή τη μυθική ομάδα»!

Ακόμα μία σπουδαία κίνηση από τους πρωταθλητές Ευρώπης, που "δένουν" στο ΟΑΚΑ ακόμη έναν σταρ τους.

Ο Τούρκος φόργουορντ είχε συμφωνήσει εδώ και μέρες με τους Πράσινους, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να επισημοποιεί την παραμονή του στην ομάδα για δύο ακόμη χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά από την υπογραφή του νέου συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Τσεντί Οσμάν δήλωσε:

«Είμαι πολύ ευλογημένος που θα βρίσκομαι εδώ γι’ ακόμη δύο χρόνια, με μια ομάδα που κάθε χρόνο διεκδικεί τίτλους. Είναι μια μυθική ομάδα, με σπουδαίους ανθρώπους, με σπουδαίους προπονητές, με σπουδαίους παίκτες. Είμαι πραγματικά ευλογημένος και χαρούμενος που θα είμαι εδώ! Φυσικά οι φίλαθλοι παίζουν ρόλο σε όλο αυτό. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εδώ, εντυπωσιάστηκα! Είναι φανταστικά όλα, τους αγαπάμε, ξέρουμε πως μας αγαπάνε κι αυτοί! Νιώθω πραγματικά ευτυχισμένος που θα συνεχίσω να παίζω και γι’ αυτούς» δήλωσε αρχικά και συνέχισε αναφερόμενος στους στόχους που θέτει με την πράσινη φανέλα:

«Προφανώς ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Περισσότερο απ’ όλα φυσικά τον τίτλο της EuroLeague. Αυτό είναι μόνο στο μυαλό μου μόνο! Ξεκινώντας από τη φετινή σεζόν φυσικά…».

