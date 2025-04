Η Μονακό εκτέλεσε 24 βολές στο ημίχρονο και ο Τζέιμς ξεπέρασε τον Σπανούλη (pic)

Συγκεκριμένα, η Μονακό προηγείται 41-35 έχοντας εκτελέσει 19/24 βολές (7/8 ο Μάικ Τζέιμς), ενώ η Βιλερμπάν έχει σχεδόν τις μισές με 8/11. Αντίστοιχα τα φάουλ που έχει κάνει η Μονακό είναι 11 και η ΒΙλερμπάν 17.

Παράλληλα, ο Τζέιμς ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη με τις περισσότερες εύστοχες βολές στην ιστορία της Euroleague, φτάνοντας τις 1.132 και ξεπερνώντας τον νυν του κόουτς που έχει μείνει στις 1.131, με πρώτο τον Νάντο Ντε Κολό της Βιλερμπάν (1.166).

👑 Appreciate Greatness ! 🙌



📈 @TheNatural_05 surpasses Vassilis Spanoulis on the list of players with the most free throws made in EuroLeague history and now holds the second position in the ranking 👏#RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/LKvuHMIyDw