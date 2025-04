Το ξεχωριστό δώρο του Γιαννακόπουλου στον Ναν

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ακόμη μπαμ με την επέκταση του συμβολαίου του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ θα είναι κάτοικος ΟΑΚΑ τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τις απολαβές του να είναι μυθικές.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όμως, δεν έμεινε εκεί: δώρισε στον Αμερικάνο παικταρά ένα πολύτιμο αναμνηστικό που περιέχει πρωτότυπα φιλμ από την ταινία Scarface, η οποία είναι αγαπημένη και των δύο!

Ο Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2028 ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κέντρικ Ναν έως το καλοκαίρι του 2028.



—



Kendrick Nunn to remain with Panathinaikos AKTOR until 2028 ☘️



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to… pic.twitter.com/0xDZwC1b9e