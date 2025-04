Απίστευτο: Ο Ναν θα πάρει από τον Παναθηναϊκό πιο πολλά λεφτά, από όσα έβγαλε στο NBA

Κάτι παραπάνω από «χρυσό» είναι το νέο συμβόλαιο του Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό, το οποίο θα τον κρατήσει στην Ευρώπη έως το 2028, ενώ δεν έχει NBA out.

Ο Αμερικανός, που έχει ήδη γίνει ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης, ανανέωσε με το «Τριφύλλι» για τρία χρόνια με συνολικές αποδοχές 13,5 εκατ. δολάρια.

Σε συνδυασμό με τα λεφτά που έχει ήδη λάβει από τον Παναθηναϊκό την τελευταία διετία, περίπου 4 εκατ. δολάρια, θα φτάσει να έχει κερδίσει 17,5 εκατ. δολάρια, δηλαδή περισσότερα από όσα έβγαλε στα έξι χρόνια που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ, όπως σημειώνει το eurohoops.

Στη θητεία του σε Μαϊάμι Χιτ, Λος Άντζελες Λέικερς και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ο Ναν κέρδισε συνολικά 13,2 εκατ. δολάρια.

