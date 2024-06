Πιθανή η επιστροφή του Πόιθρες στην Ζενίτ

Ο Άλεξ Πόιθρες πέρασε δύο χρόνια στη Ζενίτ από το 2020 έως το 2022. Έπειτα, αποχώρησε για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην οποία έμεινε έναν χρόνο, και πέρσι αγωνίστηκε με την Αρμάνι Μιλάνο.

Πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, μαζεύει αρκετές πιθανότητες το σενάριο ο 30χρονος να επιστρέψει στη Ρωσία και να φορέσει ξανά τη φανέλα της Ζενίτ.

Θυμίζουμε πως στην πρώτη του σεζόν με τη Ζενίτ είχε 8,6 πόντους και 4,3 ριμπάουντ ανά μέσο όρο σε 32 παιχνίδια και τη δεύτερη χρονιά μέτρησε 7,7 πόντους και 4,2 ριμπάουντ σε 23 ματς.

Source SDNA: Alex Poythress, ex Armani, is possible to return to Zenit