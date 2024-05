Το ολοκληρωτικό ή «σε δέκα μέρες» (2009)

Θα είναι σα να κάνεις back to back, αλλά δε θα κάνεις back to back. To 2008 βρήκε την ΤΣΣΚΑ πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά ποιος ασχολείται; Και κυριολεκτικά ποιος το θυμάται μετά στον πανζουρλισμό της Αθήνας και πριν το έπος του Βερολίνου.

Έπος όχι μόνο για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για το «σε δέκα μέρες» που υποσχόταν ο Γιάννης Μπουρούσης ότι θα απαντήσεις στις ύβρεις και τις ειρωνείες των οπαδών του τριφυλλιού, όχι μόνο για τον ημιτελικό που κρίθηκε σε μια φάση ή για τον τελικό η καρδιά εκατομμυρίων ανθρώπων skipped a beat στο φινάλε, ούτε για τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τον τελικό. Έπος για το μπάσκετ που έπαιξαν οι πράσινοι, για την παράσταση των γκαρντ για την επιστροφή της ΤΣΣΚΑ, για το κάνουμε φάουλ ή όχι, για το τρίποντο του Σισκάουσκας!