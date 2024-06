Πρεμιέρα κόντρα στην Αζαρένκα η Σάκκαρη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.9) ξεκινάει την προσεχή εβδομάδα την εκστρατεία της στο χορτάρι και η πρώτη της αντίπαλος είναι μια παίκτρια που δεν έχει νικήσει ποτέ: η Βικτόρια Αζαρένκα (Νο.19), κόντρα στην οποία έχει τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Η τελευταία τους αναμέτρηση, μάλιστα, έγινε πριν από μερικές εβδομάδες στη Ρώμη και η 32χρονη Λευκορωσίδα είχε επικρατήσει στα δύο σετ.

Αν η Μαρία άρει το εισιτήριο για τη φάση των «16» τότε θα βρει απέναντί της είτε την Καρολίν Γκαρσιά, είτε παίκτρια από τα προημιτελικά, ενώ στη προημιτελική φάση ενδέχεται να συναντήσει την Έλενα Ριμπάκινα.

Η 28χρονη τενίστρια κληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό και μπορεί να παίξει με την Αρίνα Σαμπαλένκα μόνο στα ημιτελικά της διοργάνωσης (WTA 500).

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Κόκο Γκοφ, που έχει μαζί της τις Τζέσικα Πεγκούλα, Ονς Ζαμπέρ και Τσινγουέν Ζενγκ, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Ναόμι Οσάκα.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Γκοφ-Ζαμπέρ

Πεγκούλα-Ζενγκ

Σάκκαρη-Ριμπάκινα

Βοντρούσοβα-Σαμπαλένκα

