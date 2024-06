Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο Κέβιν Κάμπελ

Το θλιβερό νέο επιβεβαίωσε ο πρώην συμπαίκτης του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, Μαρκ Κρόσλεϊ. Ο Κάμπελ, ο οποίος είχε νοσηλευτεί στα τέλη Μαΐου, κράτησε τις λεπτομέρειες της ασθένειάς του ιδιωτικές. Μετά τη νοσηλεία του, τόσο η Άρσεναλ όσο και η Έβερτον μοιράστηκαν σύντομα μηνύματα σχετικά με την κατάστασή του.

«Η ζωή μπορεί να είναι τόσο σκληρή μερικές φορές Απόλυτα συντετριμμένος με την είδηση του θανάτου του πρώην συμπαίκτη μου στην ομάδα της Φόρεστ, Κέβιν Κάμπελ, ένας πραγματικός κύριος, ένας σπουδαίος παίκτης, ένα λαμπερό φως στα αποδυτήρια, ένας τύπος που αγαπάει τη διασκέδαση, οι σκέψεις είναι με όλη την οικογένεια και τους φίλους του» έγραψε ο Κρόσλεϊ.

Ο Κάμπελ είχε 224 συμμετοχές με την Άρσεναλ και ήταν μέλος της ομάδας των Λονδρέζων στο πρωτάθλημα του 1991. Το 1993 πανηγύρισε το νταμπλ του Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ, ενώ το 1994 ήταν στην ομάδα που θριάμβευσε στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων με το 1-0 των Λονδρέζων κόντρα στην Πάρμα.

Μετά από μια τριετή θητεία στη Νότιγχαμ Φόρεστ από το 1995 έως το 1998, ο Κάμπελ πήγε στην Τραμπζονσπόρ. Ακολούθησε η παρουσία του στην Έβερτον με 50 γκολ σε 160 παιχνίδια.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.



Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.



Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr