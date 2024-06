Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη φωτογραφία από την άφιξη στο Μπάκιγχαμ

Με ένα συγκινητικό μήνυμα και μια φωτογραφία της η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν στη μάχη μετά τη διάγνωση του καρκίνου της και αποκάλυψε ότι θα παραστεί σήμερα στο Trooping the Colour.

«Πραγματικά έχει κάνει μεγάλη διαφορά για τον Γουίλιαμ και εμένα και μας έχει βοηθήσει και τους δύο να περάσουμε κάποιες από τις πιο δύσκολες στιγμές», γράφει.

Το μήνυμα συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία της όπου το παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα και που τραβήχτηκε στο Ουίνδσορ αυτή την εβδομάδα από τον Matt Porteous. Στη φωτογραφία φαίνεται καλά.

Η 42χρονη πριγκίπισσα αποκάλυψε ότι κάνει πρόοδο ενώ η θεραπεία της συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες.

Αν και δεν θα επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντα με πλήρη απασχόληση, αισθάνεται πλέον αρκετά καλά και θα παραστεί σε ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις.

Η πρώτη θα είναι στην επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά αύριο, όπου θα ταξιδέψει με άμαξα μαζί με τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σαρλότ και τον πρίγκιπα Λούι, πριν εμφανιστεί στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

