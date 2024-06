Ο ΠΑΟΚ «απογείωσε» την Νο1 στιγμή της καριέρας του Τάισον

Η Νο1 στιγμή της καριέρας του Τάισον «απογειώθηκε» από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, καθώς το γκολ τίτλου στο Βικελίδης ψηφίστηκε ως το κορυφαίο της σεζόν!

Σε μια σεζόν όπου η ομάδα σημείωσε πολλά και εντυπωσιακά γκολ, το κοινό του Δικεφάλου κλήθηκε να επιλέξει το καλύτερο εξ’ αυτών. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, με πολλές συμμετοχές και πανέμορφα γκολ. Ωστόσο, ο κόσμος δεν δυσκολεύτηκε και ανέδειξε τον Τάισον νικητή.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, το γκολ του Βραζιλιάνου κόντρα στον Άρη ήταν αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις. Στον πιο κρίσιμο αγώνα της χρονιάς, ο Τάισον έδειξε γιατί είναι ένας από τους αρχηγούς του Δικεφάλου.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησε τη φάση με μία ακόμη αδιανόητη ενέργεια, ο Μπράντον με ένα μαγικό άγγιγμα έστρωσε την μπάλα στον Τάισον και αυτός με ένα τρομερό σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Κουέστα. Αυτό το γκολ ήταν όχι μόνο μια απόδειξη της ατομικής ικανότητας του Τάισον, αλλά και της άψογης ομαδικής συνεργασίας που χαρακτήρισε την ομάδα του Δικεφάλου την σεζόν που μας πέρασε.

Ο Τάισον λοιπόν, συγκέντρωσε το 62,56% των ψήφων και κατέκτησε το Regency Casino Best Goal of the Season 2023-24.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στο SDNA, ο Βραζιλιάνος χαρακτήρισε εκείνη τη στιγμή την Νο1 της καριέρας του.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με 14,63%. Το γκολ του κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είχε ένα κοινό παρονομαστή με αυτό κόντρα στον Άρη.

Άλλη μία μαγική ενέργεια από τον Γιάννη Κωνσταντέλια , με τον Οζντόεφ να τελειώνει άψογα τη φάση.

Στην τρίτη θέση έμεινε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με το απίθανο γκολ στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Χαρτς.