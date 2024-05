Final-4: Η άφιξη του Ολυμπιακού στο Βερολίνο και το... σκάκι της Euroleague (vid)

Η "ερυθρόλευκη" αποστολή αφίχθη στο Βερολίνο με τους παίκτες του Ολυμπιακού να φτάνουν στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσουν τις επόμενες τέσσερις μέρες ενόψει και του Final-4 στην γερμανική πρωτεύουσα.

Η Euroleague δημοσίευσε κάποια πλάνα από την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, ενώ ο Γιώργος Μπατζώκας έκανε μια δήλωση στην οποία απηύθυνε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού: "Άκουσα ότι θα έχουμε τους περισσότερους φιλάθλους εδώ. Όπως στο Κάουνας και στο Βερολίνο, αισθανόμαστε τη θερμή υποστήριξη του κόσμου μας. Είμαι ευγνώμων και το κλαμπ το ίδιο. Ας παίξουμε μαζί".

Λίγο αργότερα, η EuroLeague ανάρτησε ένα GIF με τον προπονητή των ερυθρόλευκων και το συνόδευσε με την λεζάντα και ένα πιόνι σκακιού: "Εδώ για σκάκι".

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Δείτε τα βίντεο από την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού:

The Reds are in Berlin 📍🇩🇪@Olympiacos_BC pic.twitter.com/x89Kramtb3