Xόρνετς: Ο Κλίφορντ θα παραιτηθεί από head-coach και θα αναλάβει διοικητικό ρόλο στο σύλλογο

Στροφή στην καριέρα του θα κάνει από τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Στιβ Κλίφορντ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ESPN o προπονητής των Σάρλοτ Χόρνετς με το τέλος της τρέχουσας περιόδου θα παραιτηθεί από head-coach προκειμένου από τη νέα χρονιά να αναλάβει διοικητικό ρόλο στον σύλλογο.

Ο 62χρονος προπονητής έχει ήδη μεταφέρει την απόφασή του τόσο στη διοίκηση, όσο και στους παίκτες του, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι Χορνετς σκόπευαν να διατηρήσουν και την επόμενη σεζόν στον πάγκο τους τον πολύπειρο προπονητή.

Ο Κλίφορντ ανέλαβε τα ηνία των Χόρνετς το καλοκαίρι του 2022, επιστρέφοντας στην ομάδα μετά την πενταετία 2013-2018 και αφού είχε προηγηθεί η θητεία του στον πάγκο των Ορλάντο Μάτζικ. Τη φετινή σεζόν λίγο πριν την ολοκλήρωση της regular-season, η ομάδα της Σάρλοτ βρίσκεται στη 13η θέση της Ανατολής, με ρεκόρ 18-57 και χωρίς ελπίδες εισόδου έστω στα Play-in.

