Το «πείραμα» του YouTuber Mr. Beast: Έκλεισε δύο αγνώστους σε ένα δωμάτιο για 100 μέρες με έπαθλο 500.000 δολάρια

Ο MrBeast, με πραγματικό όνομα Τζίμι Ντόναλντσον, από τις ΗΠΑ, είναι ο πλουσιότερος αστέρας του YouTube στον κόσμο και είναι γνωστός για τη σχεδίαση ελκυστικών προκλήσεων, παιχνιδιών ή πειραμάτων στο Διαδίκτυο.

Ο 25χρονος αστέρας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράζει τακτικά εκατομμύρια δολάρια σε συνδρομητές, αλλά η τελευταία του πρόκληση χαρακτηρίστηκε λίγο πιο ενοχλητική από το συνηθισμένο.

Η τελευταία δύσκολη αποστολή του περιλάμβανε δύο τελείως άγνωστους, ονόματι Σούζι και Μπέιλι, έναν ολόλευκο «θάλαμο απομόνωσης» και 500.000 δολάρια μετρητά. Σε ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ, ο YouTuber τούς είπε: «Αν οι δυο σας μπορέσετε να επιβιώσετε τις επόμενες 100 ημέρες εδώ μέσα, θα σας δώσω μισό εκατομμύριο δολάρια από αυτό εδώ το θησαυροφυλάκιο. Αλλά αν ένας από εσάς φύγει πριν περάσουν οι 100 ημέρες, δεν θα πάρετε τίποτα και οι δύο».

Στη συνέχεια, ο MrBeast άφησε το ζευγάρι στο δωμάτιο που έμοιαζε με κύβο, το οποίο περιείχε δύο λευκά κρεβάτια, χωρίς παράθυρα, ένα ιδιωτικό μπάνιο και αρκετό φαγητό για να τους κρατήσει 100 ημέρες.

Η Σούζι και ο Μπέιλι, όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, αρχικά εξερευνούν το δωμάτιο και στη συνέχεια προσπαθούν να δουν πώς θα περάσουν την ώρα τους, φτιάχνοντας κάστρα με τις κονσέρβες φαγητού.

Κάθε μέρα το ζευγάρι πρέπει να τρώει απλό κοτόπουλο, ενώ τα φώτα του χώρου ήταν μόνιμα ρυθμισμένα σε «εκτυφλωτικά φωτεινά».

Και κάθε δέκα μέρες ο YouTuber επιχειρούσε να τους δελεάσει με επιπλέον βραβεία, μετρητά και πιο νόστιμο φαγητό - αλλά όλα αυτά θα είχαν ένα κόστος. Την 10η ημέρα, για παράδειγμα, τους πρόσφερε τη δυνατότητα να έχουν έναν ιδιωτικό σεφ που θα τους μαγείρευε καθημερινά - φυσικά, με αντίτιμο ένα σημαντικό ποσό από τα πιθανά χρηματικά έπαθλα.

Την 10η μέρα η Σούζι και ο Μπέιλι είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν κρεβάτια και έναν διακόπτη dimmer για τα έντονα φώτα για 50.000 δολάρια - αλλά το ζευγάρι απέρριψε και τις δύο προσφορές.

Το ζευγάρι «έσπασε» την 30ή μέρα και αγόρασαν ολόκληρη τη συλλογή βιβλίων Harry Potter και μια μηχανή καφέ για 20.000 δολάρια. Οι ημέρες κύλησαν ήσυχα, πέρα από τη στιγμή που η Σούζι αναγκάστηκε να κρύψει τα ζάρια της Monopoly γιατί δεν ήθελε πλέον να παίξει άλλο.

Όταν έφτασε η τελευταία ημέρα, ο MrBeast έφτασε με μια απροσδόκητη ανατροπή: το ζευγάρι είχε μια τελική πρόκληση - είτε να μοιραστούν τα χρήματα, όπως είχε συμφωνηθεί, είτε να τα κλέψουν για τον εαυτό τους. Αν ο ένας από τους δύο επέλεγε να τα κλέψει ενώ ο άλλος να τα μοιραστούν, ο «ληστής» θα έφευγε με όλο το έπαθλο - αλλά, αν και οι δύο επέλεγαν να κλέψουν, θα έφευγαν από το δωμάτιο χωρίς να πάρουν ούτε ένα δολάριο.



Ευτυχώς, τόσο η Σούζι όσο και ο Μπέιλι δεν ήταν πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο, και το ζευγάρι επέλεξε τελικά να μοιραστεί το χρηματικό έπαθλο, κάτι που σήμαινε ότι θα μοιράζονταν 359.899 δολάρια - είχαν δώσει χρήματα και σε μερικές ακόμη δοκιμασίες, όπως να δουν τους γονείς τους.

Το βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο X στις 20 Μαΐου, έχει έκτοτε λάβει πάνω από 240 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 5.000 σχόλια από τους θεατές, που εξέφρασαν ανάμεικτες απόψεις σχετικά με την πρόκληση.

Ένα άτομο έγραψε «MrBeast, αλλάζετε ζωές με έναν διαγωνισμό τη φορά», ενώ ένα άλλο άτομο είπε για τους δύο διαγωνιζόμενους: «Ελπίζω να παντρευτούν». Ένας τρίτος είπε: «Διάλεξαν τον τέλειο τύπο γι' αυτό, δεν είχε σχεδόν καμία γνώμη και συμφωνούσε με ό,τι έλεγε εκείνη».

Εν τω μεταξύ, ένας κυνικός τηλεθεατής έγραψε: «Αρχίζω να πιστεύω ότι ο MrBeast απλώς κάνει πειράματα ψυχολογίας με κλειδαριές για λογαριασμό της κυβέρνησης».

Ένας άλλος θαυμαστής πρότεινε μια πιο προκλητική τροποποίηση της δοκιμασίας, γράφοντας: «Φανταστείτε να επαναλάβετε αυτή τη δοκιμασία, αλλά να αυξήσετε τη θερμότητα στο δωμάτιο για να προκαλέσετε ιδρώτα και να αντικαταστήσετε τα τρόφιμα με φασόλια και άλλα τρόφιμα που προκαλούν αέρια».

