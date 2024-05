Στήνεται πάρτι στο ΟΑΚΑ για την υποδοχή παικτών, ουρά κόσμου ήδη για τους τροπαιούχους (pics)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ετοιμάζει και πάλι εκπλήξεις που παραπέμπουν σε… ΝΒΑ. Όχι μόνο με το ανοιχτό διώροφο λεωφορείο και την παρέλαση αλλά και την κατάληξη της πορείας.

Εκεί ο κόσμος έχει αρχίσει να συρρέει από νωρίς για την μεγάλη υποδοχή. Και ειδικά λόγω του εργάσιμου της ημέρας ώστε να μπορέσουν να δώσουν το παρών όλοι, μικροί και μεγάλοι, ο Παναθηναϊκός θα το πάει… μέχρι τέλους με ένα super party στο πάρκινγκ του ΟΑΚΑ.

Δείτε τον κόσμο που περιμένει στο ΟΑΚΑ:

Ήδη η... πράσινη λαοθάλασσα που περιμένει στο αεροδρόμιο δείχνει την ανυπομονησία της για την άφιξη της αποστολής των πρωταθλητών Ευρώπης και τη συνοδεία της ως το ΟΑΚΑ. Και εκεί το party θα απογειωθεί!

Δείτε εικόνες από το... πρώτο πανηγυρικό στάδιο στο αεροδρόμιο:

📍OAKA #PAOFans are waiting for the Champions to arrive ☘️💚#WeTheGreens #paobcaktor #F4GLORY #7thStar pic.twitter.com/b412auysQz