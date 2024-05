«Ο Κάνααν θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τον Ολυμπιακό»

Δύσκολα θα συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Αϊζάια Κάνααν στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Άρελ Γκίνσμπερ ο Αμερικανός γκαρντ θα αποτελέσει παρελθόν από τους "ερυθρόλευκους" στο τέλος της χρονιάς, με τις δυο πλευρές να μην ανανεώνουν την συνεργασία τους.

Να θυμίσουμε πως το ερχόμενο καλοκαίρι το συμβόλαιο του Κάνααν ολοκληρώνεται με τους Πειραιώτες, με τον ισραηλινό δημοσιογράφο να γράφει στο twitter:

"Μπορώ να πω ότι ο Αϊζέια Κάναν θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Ο Κάναν και ο ελληνικός σύλλογος δυσκολεύονται να τα βρουν στους όρους για συνέχεια της συνεργασίας τους και φαίνεται ότι πιθανότατα θα αποχωρήσει.

Αρκετές ομάδες της EuroLeague δείχνουν ενδιαφέρον για την περίπτωσή του"

🚨🚨I can tell that Isaiah Canaan is expected to leave Olympiacos BC!



Canaan and the Greek club are struggling to find understanding in terms of continuity, and for now it looks like he’ll probably leave



Several Euroleague teams has a strong interest in him👀 pic.twitter.com/qhaw8uKfIp