«Βασιλιάς» Τζέιμς: Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, ξεπέρασε τον Σπανούλη! (vid)

Ο άσος της Μονακό πέτυχε στο εν εξελίξει παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα τον 12ο πόντο που χρειαζόταν για να ανέβει στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Το πέτυχε με ένα από τα γνωστά του σουτ με 3'53'' πριν το ημίχρονο γράφοντας το 38-31 στο παιχνίδι. Το παιχνίδι διεκόπη για να τιμηθεί ο Τζέιμς, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από κοινό και συμπαίκτες. Έχοντας πιάσει τους 4457 πόντους (και.. συνεχίζει) άφησε στη 2η θέση τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με 4.455 πόντους.

Μάλιστα, το επίτευγμα του Τζέιμς είναι ακόμα μεγαλύτερο αν δει κανείς πως έχει αγωνιστεί έως τώρα σε 271 παιχνίδια, σε αντίθεση με τον Σπανούλη που σταμάτησε στα 358 ματς. Η θέση του Έλληνα γκαρντ και νυν προπονητή, απειλείται πάντως και από τον Νάντο Ντε Κολό, με τον Γάλλο γκαρντ να χρειάζεται 60 πόντους στα υπολειπόμενα έξι παιχνίδια για την κανονική διάρκεια της φετινής Euroleague.

Αναλυτικά η δεκάδα της λίστας των κορυφαίων σκόρερ της Euroleague

(Με * οι εν ενεργεία παίκτες)



1. Μάικ Τζέιμς: 4.457*

2. Βασίλης Σπανούλης: 4.455

3. Νάντο Ντε Κολό: 4.396*

4. Χουάν Κάρλος Ναβάρο: 4.152

5. Σέρχιο Γιουλ: 3.872*

6. Σέρχιο Ροντρίγκεθ: 3.731*

7. Γιαν Βέσελι: 3.703*

8. Γιώργος Πρίντεζης: 3.599

9. Κώστας Σλούκας: 3.489*

10. Νίκολα Μίροτιτς: 3.416*

👑 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗛𝗔𝗦 𝗕𝗘𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗗𝗘 👑 @TheNatural_05 is the new All-Time leading points scorer in the competition overtaking the legendary Vassilis Spanoulis 👏



Be legendary, be like Mike 💯 #EveryGameMatters pic.twitter.com/SVLFH1a9BC