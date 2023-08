Η «μυθική» εμφάνιση του ΜVP Σρέντερ (vid)

Σε ένα συναρπαστικό ματς από δυο πλούσιες επιθετικά ομάδες το συνολο του Χέρμπερτ κατάφερε να επιβληθεί στο τέλος της Αυστραλίας με 85-82 έχοντας ως πρωταγωνιστή ποιον άλλον; Τον Ντένις Σρέντερ.

Ο 29χρονος γκαρντ έκανε ότι ήθελε στο παρκέ της Okinawa Arena, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, τελειώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους και 8 τελικές πάσες με 10/19 σουτ και 31 στο σύστημα αξιολόγησης. Ήταν αυτός που στα κρίσιμα σημεία βγήκε μπροστά για την ομάδα του, η οποία με την νίκη αυτή «καθάρισε» την πρωτιά του 5ου ομίλου.

Η FIBA μάζεψε τα καλυτέρα στιγμιότυπα του Γερμανού παίκτη και τα παρουσιάζει σε ένα βίντεο.

📊 30 PTS I 8 AST



Dennis Schroder's 30-point performance earned him TCL Player of the Game! 💪#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 I #InspireGreatness pic.twitter.com/WTe4Asg2Al