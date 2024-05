Υψηλά εμπόδια στη Ρώμη για Τσιτσιπά

Υπερασπίζεται, μάλιστα, την περσινή του παρουσία στα ημιτελικά, οπότε χρειάζεται μια καλή πορεία για να διατηρηθεί στην τοπ οκταδα εν όψει της κλήρωσης του Roland Garros.

Δεν θα είναι, πάντως, εύκολο, αφού καλείται να ξεπεράσει υψηλά εμπόδια από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ως Νο.6 του ταμπλό περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα Στρουφ-Κατσίν.

Στον τρίτο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Καμ Νόρι, ενώ στη φάση των «16» ενδεχομένως να συναντήσει Άλεξ Ντε Μινόρ ή Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Στα προημιτελικά λογικά θα πέσει πάνω στον νικητή της Μαδρίτης Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ στα ημιτελικά μπορεί να μονομαχήσει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, κάτοχο του τίτλου, που του είχε κόψει πέρυσι τον δρόμο προς τον τελικό.

Στο τέταρτο του Ρώσου είναι και ο «βασιλιάς» Ράφα Ναδάλ, που παίζει στον πρώτο γύρο με qualifier και στον δεύτερο συναντάει τον Χούμπερτ Χούρκατς.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχει στη δική του πλευρά τους Σάσα Ζβέρεφ και Κάσπερ Ρουντ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (8/5).

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Τζόκοβιτς-Ρουντ

Ζβέρεφ-Ντιμιτρόφ

Τσιτσιπάς-Ρούμπλεφ

Χούρκατς-Μεντβέντεφ

