«Ανατριχιαστικό» βίντεο του Σλούκα με τον γιο του Διαμαντίδη! (vid)

Μοιάζει, και είναι, ένα τυπικό βίντεο. Δύο πιτσιρίκια στη media day του τριφυλλιού έσπευσαν στο παρκέ να ζητήσουν μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο με τους παίκτες της ανδρικής ομάδας.

Ο Κώστας Σλούκας ανταποκρίθηκε κι όταν αντιλήφθηκε μέσα από τον διάλογο πως ο μικρός είναι ο γιος του Διαμαντίδη, έλαμψε... πιο πολύ κι από τον πιτσιρικά. «Είστε το πρότυπό μου», του είπε ο μικρός και εκεί άρχισε το πινγκ πονγκ. «Εμένα το πρότυπό μου ήταν ο μπαμπάς σου», του απάντησε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, για να ρίξει στον μικρό την... προτροπή που ακούγεται ξεκάθαρα στο βίντεο της Euroleague: «Αν έρθει εδώ ξέρεις τι θα γίνει; Θα πέσουν τα ντουβάρια»!

Όλα δείχνουν μάλιστα πως αυτό θα συμβεί σε πρώτη φάση στο Βερολίνο καθώς ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους της Euroleague ως Legend της διοργάνωσης και είναι πολύ πιθανό να δώσει το παρών στο Final 4. Εκεί όπου 15 χρόνια πριν ο Παναθηναϊκός έραψε το 5ο του αστέρι...

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Ζεις στο maximum τη δράση του FINAL FOUR 2024! Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και ανακαλύπτεις δεκάδες επιλογές για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο FINAL FOUR σε κορυφαίες αποδόσεις! 40+ ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, Live Streaming*, ενισχυμένες αποδόσεις για μακροχρόνιες επιλογές και μοναδικές προσφορές*! Στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr το στοίχημα μπάσκετ περνάει σε άλλο επίπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

There’s always time for the fans📸@kos_slou I @paobcgr I #F4GLORY pic.twitter.com/74yjdZg5Nn