Άρχισε την συλλογή βραβείων ο Ουεμπανιάμα: Ψηφίστηκε ως ο rookie της χρονιάς

Ο Γάλλος σέντερ δικαίωσε τον ντόρο που έγινε γύρω από το όνομά του πραγματοποιώντας από την πρώτη του σεζόν κυριαρχικές εμφανίσεις με την φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, παρά την κακή σεζόν των Τεξανών.

Ο Ουεμπανιάμα, μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA, που στην πρώτη του σεζόν φτάνει στους 1.500+ πόντους, τα 700+ ριμπάουντ τις 250+ ασίστ, τα 250+ μπλοκς και τα 100+ τρίποντα!

Ο «Ουέμπι», ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος rookie της σεζόν, κερδίζοντας την «μάχη» από τον Τσετ Χόλμγκρεν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τον Μπράντον Μίλερ των Σάρλοτ Χόρνετς.

The 2023-24 Kia NBA Rookie of the Year is... Victor Wembanyama!#NBAAwards | #KiaROY | @Kia pic.twitter.com/tgxkaeA1bS