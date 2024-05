Λίγο πριν την τελευταία αγωνιστική στην Premier League, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο περιθώριο εκδήλωσης στην Σαουδική Αραβία, ρωτήθηκε για την μάχη του τίτλου ανάμεσα στην Σίτι και την Άρσεναλ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ όταν δέχθηκε ερώτηση για τις πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα η Άρσεναλ γέλασε, απαντώντας: «Η Άρσεναλ δεν θα κατακτήσει το πρωτάθλημα».

