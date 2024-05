Η Άρσεναλ έκανε πρόβα... φιέστας στο «Emirates» (vid)

Διεξάγεται σήμερα η τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, αυτή που θα βγάλει και τον φετινό πρωταθλητή στο Νησί.

Και μπορεί οι «Κανονιέρηδες» να μην είναι πια το φαβορί για τον τίτλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για να πανηγυρίσουν σε περίπτωση που γίνει το... θαύμα.

Η Μάνστεστερ Σίτι είναι μπροστά με δύο βαθμούς και αν νικήσει τη Γουέστ Χαμ θα είναι και φέτος πρωταθλήτρια. Την ίδια ώρα η Άρσεναλ θα παίζει με την Έβερτον και θα ελπίζει σε γκέλα των «Πολιτών» για να πάρει το πρώτο πρωτάθλημά της μετά από είκοσι χρόνια.

Και φαίνεται ότι οι άνθρωποι της Άρσεναλ πιστεύουν ότι μπορεί να είναι αυτοί που θα γιορτάσουν στο τέλος και έτσι έκαναν πρόβα για την γιορτή στο γήπεδό τους.

Πρόκειται, βέβαια, για κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο, σε όποιο γήπεδο υπάρχει η πιθανότητα να γίνει στέψη. Και ο Μικέλ Αρτέτα και οι παίκτες του είναι ακόμα στο... παιχνίδι, ακόμα και αν η κατάκτηση πια δεν εξαρτάται από τους ίδιους.

Preparations for Arsenal's potential Premier League title victory if they win tomorrow and City lose/draw their game against West Ham... 👀🏆pic.twitter.com/fPVRWZXSG5