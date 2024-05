Aνανέωσε με τους Μάβερικς ο Τζέισον Κιντ

Κίνηση... Ματ από τους Μάβερικς. Η ομάδα του Ντάλας έσπευσε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τζέισον Κιντ, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί με αρκετές ομάδες του ΝΒΑ.

Ο έμπειρος τεχνικός πραγματοποιεί εξαιρετική δουλειά στο Τέξας τα τελευταία χρόνια και η πορεία που παρουσιάζουν οι Μάβερικς είναι εξαιρετική.

Με την επέκταση της συνεργασίας του οι Μάβερικς θέλησαν να δώσουν μια... απάντηση στα δημοσιεύματα και τις φήμες που είχαν φουντώσει το τελευταίο διάστημα, την στιγμή που οι Λέικερς είχαν συνδεθεί με το πρόσωπο του, μετά και την απόλυση του Ντάρβιν Χαμ.

Dallas Mavericks announced a contract extension with head coach Jason Kidd. pic.twitter.com/mVSNwOHzag

