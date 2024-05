3×3 Open: Στους προημιτελικούς η Εθνική Ανδρών

Η Εθνική Ανδρών πήρε μέρος στο τουρνουά 3×3 Lite Quest που φιλοξενήθηκε στην πόλη ΛεΜαν της Γαλλίας.

Η ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε με το όνομα Athens Next Gen, έκανε δύο νίκες στην πρώτη φάση, αλλά στον προημιτελικό της διοργάνωσης ηττήθηκε 20-16 από την Velizy No Name.

Η ελληνική αποστολή θα παραμείνει στο ΛεΜαν, καθώς παίρνει μέρος σε ένα ακόμη τουρνουά μαζί με την Εθνική Γυναικών αυτή τη φορά (20/5) και στη συνέχεια θα πάρει μέρος στο τουρνουά Big Twelve με τη συμμετοχή ακόμη της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Σενεγάλης, της Ελβετίας.

Τα αποτελέσματα στο Lite Quest LeMans

Athens Next Gen-Le Mans 21-5

Athens Next Gen-Valencia 21-16

Προημιτελικός

Athens Next Gen-Velizy No Name 16-20