UEFA: «Ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει η 2η ελληνική ομάδα που πάει σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό»

Οι «ερυθρόλευκοι» με μεγάλη εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Conference League, με το 2-4 του πρώτου αγώνα με την Άστον Βίλα να δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό για την ρεβάνς στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη (9/5).

Οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους μια ιστορική ευκαιρία, αφού θα γίνουν μόλις η 2η ελληνική ομάδα που θα βρεθεί σε τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά τον Παναθηναϊκό που είχε παίξει στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971, με την UEFA να κάνει την σχετική αναφορά.

«Ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει η 2η ελληνική ομάδα που θα πάει σε τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα στον λογαριασμό που διατηρεί στα Social Media το Conference League.

🔴⚪️ Olympiacos are looking to become only the second Greek team to reach a major UEFA competition final...#UECL pic.twitter.com/oUE33diQ6r