«Στον Ερυθρό Αστέρα ο Βιλντόζα»

Ως κλεισμένη μεταγραφή χαρακτήρισε την επιστροφή του Λούκα Βιλντόζα στον Ερυθρό Αστέρα ο Αρέλ Γκινσμπέρ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ισραηλινού δημοσιογράφου ο παίκτης του «τριφυλλιού» έχει συμφωνήσει σε όλα για επιστροφή στην πρώην ομάδα του και με τη λήξη της σεζόν θα φορέσει και πάλι τα «ερυθρόλευκα» του Βελιγραδίου.

«Μπορώ να πω ότι η μεταγραφή του Λούκα Βιλντόσα στον Ερυθρό Αστέρα είναι κλεισμένη. Ο Βιλντόσα θα τελειώσει τη χρονιά στον Παναθηναϊκό και θα γυρίσει στον σερβικό σύλλογο για δύο χρόνια» αναφέρει η σχετική δημοσίευση, με τον Αργεντινό γκαρντ να έχει συμβόλαιο με το «τριφύλλι» αλλά να κάνει μέτρια σεζόν και την αποχώρησή του να θεωρείται πιθανή.

