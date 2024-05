Εφιαλτικό βράδυ για Κασεμίρο: Έχασε όλες τις μονομαχίες κόντρα στους παίκτες της Πάλας

Ο Βραζιλιάνος χαφ των «Κόκκινων Διάβολων», δεν κέρδισε καμία μονομαχία απέναντι σε παίκτες της Πάλας, με τους αντιπάλους του να έχουν οκτώ ντρίμπλες σε όλο το 90λεπτο απέναντι στον έμπειρο μέσο.

Αυτή είναι η χειρότερη επίδοση την φετινή σεζόν στην Premier League, με την εικόνα του Κασεμίρο να προκαλεί θλίψη στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

