Πατ Ράιλι για Μπάτλερ: «Αν δεν είσαι στο γήπεδο να παίζεις, καλύτερα να κρατάς το στόμα σου κλειστό»

Ο Τζίμι Μπάτλερ μετά τον αποκλεισμό των Χιτ από τους Σέλτικς, δήλωσε ότι: «Αν έπαιζα, η Βοστώνη θα πήγαινε σπίτι», προκαλώντας την αντίδραση του θρυλικού, Πατ Ράιλι που δεν μάσησε τα λόγια του.

«Αν δεν είσαι στο παρκέ να παίζεις, πρέπει να κρατάς το στόμα σου κλειστό», ανέφερε σε δήλωσή του ο Πατ Ράιλι, δείχνοντας την ρήξη που υπάρχει στις σχέσεις των Χιτ με τον «Jimmy Buckets».

Ήδη, μάλιστα τα σενάρια για το μέλλον του Μπάτλερ έχουν φουντώσει, με τους Σίξερς να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την επιστροφή του έμπειρου φόργουορντ στην Φιλαδέλφεια.

