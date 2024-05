Φιέστα τίτλου στη Γλασκώβη για το 54ο τρόπαιο της Σέλτικ (vid)

Η Σέλτικ πανηγύρισε και μαθηματικά τον 54ο τίτλο της Ιστορίας της στην σκωτσέζικη Premiership το βράδυ της Τετάρτης (15/5) με το διπλό της στην έδρα της Κιλμάρνοκ και σήμερα το απόγευμα είχε την ευκαιρία να το γιορτάσει μαζί με τους φιλάθλους της που κατέκλυσαν το «Σέλτικ Παρκ».

Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς επικράτησε με 3-2 της Σεντ Μίρεν μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των οπαδών της, ενώ ακολούθησε μία μεγάλη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των play off και play out στο πρωτάθλημα Σκωτίας και οι βαθμολογίες, έχουν ως εξής:

Play off τίτλου

Σέλτικ-Σεντ Μίρεν 3-2

Νταντί-Κιλμάρνοκ 1-1

Χαρτς-Ρέιντζερς 3-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 38 αγώνες)

Σέλτικ 93

Ρέιντζερς 85

Χαρτς 68

Κιλμάρνοκ 56

Σεντ Μίρεν 47

Νταντί 42

Play out υποβιβασμού

Λίβινγκστον-Χιμπέρνιαν 19/05

Μάδεργουελ-Σεντ Τζόνστον 19/05

Ρος Κάουντι-Αμπερντίν 19/05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)

Αμπερντίν 47

Χιμπέρνιαν 45

Μάδεργουελ 43

Ρος Κάουντι 34

Σεντ Τζόνστον 32

Λίβινγκστον 24

