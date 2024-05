Τέλος από την Μπράιτον ο Ντε Ζέρμπι!

Αν και είχε ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο, ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι που έχει κάνει εξαιρετικές σεζόν με την Μπράιτον ανακοίνωσε την αποχωρήσή του από τον πάγκο της ομάδας.

Μία μέρα πριν το τέλος της σεζόν η Μπράιτον ανακοίνωσε πως ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να αναζητήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και έτσι θα αποτελέσει παρελθόν από το AMEX Stadium.

BREAKING: Brighton manager Roberto de Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United 🔵👔 pic.twitter.com/7SXdTGbVBo