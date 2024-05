Φοβερός Χέις-Ντέιβις: «Ο καλύτερος καραφλός παίκτης στον κόσμο είναι ο Νικ Καλάθης»

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο καλύτερος καραφλός παίκτης στον κόσμο είναι ο Νικ Καλάθης, προφανώς. Εκπροσωπεί την κοινότητα των καραφλών. Θέλει να γίνουν όλοι καραφλοί. Κοιτάει τα μαλλιά όλου του κόσμου και λέει 'έχεις δύο ακόμα χρόνια, καλύτερα να γίνεις καραφλός σαν κι εμένα'. Και πιστεύει ότι είναι ο Τζέισον Στέιθαμ. Έτσι βλέπει τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο ήδη, αλλά αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του», ανέφερε ενδεικτικά ο Αμερικανός φόργουορντ για τον Έλληνα γκαρντ

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

His teammates have spoken: @Nick_Calathes15 AKA the Bald Eagle is the best (bald) player in the world right now 🦅😉@FBBasketbol pic.twitter.com/2VEvIdUr0v