Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο Γκομπέρ - Δεν παίζει στο Game 2 με τους Νάγκετς

Όπως, μάλιστα ενημέρωσαν οι Τίμπεργουλβς, ο Γκομπέρ θα απουσιάσει από το Game 2 των ημιτελικών της Δύσης, κόντρα στους Νάγκετς, αφού βρίσκεται δίπλα στη σύντροφό του και το νεογέννητο παιδί του.

Έτσι, το κενό του Γκομπέρ θα καλύψει ο Ναζ Ριντ που θα ξεκινήσει στην βασική πεντάδα των «Λύκων», σε μια κρίσιμη αναμέτρηση αφού οι Τίμπεργουλβς έκαναν με το... καλημέρα break και έχουν αποκτήσει το πλεονέκτημα.

Minnesota Timberwolves center Rudy Gobert (personal reasons) is OUT for Game 2 vs. Nuggets. Gobert had birth of his first child.