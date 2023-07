Euroleague: Μια… γεύση από τις υπηρεσίες του Άλεξ Πόιθρες (vid)

Κάτοικος Μιλάνου θα είναι για την επομένη αγωνιστική περίοδο ο Πόιθρες, με την Αρμάνι να το γνωστοποιεί επισήμως. Την περασμένη σεζόν ο 29χρονος παίκτης αγωνίστηκε με την Μακάμπι Τελ Αβίβ μετρώντας 7,8 πόντους και 3,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, ενώ στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, όπου κατέκτησε τον τίτλο, είχε 10.6 πόντους και 5,2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Η Euroleague δημοσίευσε ένα video στο twitter με τα καλυτέρα στιγμιότυπα του παίκτη… συστήνοντας τον στους φίλους της Αρμάνι.

Δείτε το βίντεο:

.@OlimpiaMI1936 fans 👀



A taste of what @AlexTheGreat22 will bring to Italy, check out some of his best moments from last season 🔥 #EveryGameMatters pic.twitter.com/SRYkQYP7Fl