Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε να «κλέψει» το παιχνίδι στο Κάουνας, αλλά η "Zalgirio Arena"... κατάπιε τους Σέρβους με ένα εντυπωσιακό σερί στο φινάλε. Νέα νίκη για τη Ζαλγκίρις (71-66), που έρχεται στο ΟΑΚΑ με τέσσερα σερί θετικά αποτελέσματα.

Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει να κινείται το «τρένο» του Κάζις Μακσβίτις, παρά το γεγονός πως έχασε τον καλύτερό του παίκτη (Κίναν Έβανς) με τραυματισμό που θα τον κρατήσει στα «πιτς» μέχρι το φινάλε της σεζόν. Η Ζαλγκίρις είδε τον επικίνδυνο Ερυθρό Αστέρα να «αγκαλιάζει» το διπλό (+7 στο 36'), όμως βρήκε ένα σπουδαίο 13-0 στην τελική ευθεία της αναμέτρησης και απέκτησε ξανά τον έλεγχο.

Έτσι, οι Λιθουανοί έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες, ανέβηκαν στο 12-8, παραμένουν για τα καλά εντός οκτάδας και έρχονται στο ΟΑΚΑ για το ματς με τον Παναθηναϊκό (26/1) σε μια περίοδο που... πετούν φωτιές. Αντιθέτως, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 10-10 και μοιάζουν αρκετά προβληματισμένοι με την τιμωρία που δεν επιτρέπει στον Φακούντο Καμπάτσο να μπει στο ρόστερ τους στην Euroleague.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Εντγκάρας Ουλανόβας, που εν πολλοίς καθόρισε το ματς με τα τρίποντά του στο τέλος. Ο έμπειρος σμολ φόργουορντ είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ με τους Ακίλε Πολονάρα και Ρόλαντ Σμιτς να προσθέτουν από 10 πόντους έκαστος. Από την άλλη μεριά, ο Φιλίπ Πετρούσεφ είχε 16 πόντους, αλλά έμοιαζε... μόνος με τους Νεμάνια Νέντοβιτς και Λούκα Βιλντόζα να προβληματίζονται απέναντι στη σκληρή άμυνα των Λιθουανών. Ο Σέρβος «μπόμπερ» είχε 5/17 σουτ (11π.), ενώ ο Αργεντινός γκαρντ μέτρησε 9 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα, αλλά και 1/6 τρίποντα και 3 λάθη.

Έκανε... κουμάντο από νωρίς η Ζαλγκίρις

Η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις έκανε... κουμάντο στα πρώτα λεπτά μέσα από την άμυνά της (12-5 στο 5' με 6π. του Ρόλαντ Σμιτς), καθώς οι Σέρβοι έκαναν λάθη και δεν πατούσαν καλά στο παρκέ. Μάλιστα, η «καλοκουρδισμένη» λιθουανική ομάδα μπαίνοντας με ενέργεια στην κατάμεστη "Zalgirio Arena" μπόρεσε να ελέγξει το ματς στην 1η περίοδο (20-14), προκαλώντας εκνευρισμό στους άστοχους φιλοξενούμενους (1/5 τρίποντα, 5 λάθη).

Ο Πολονάρα κράτησε τους Λιθουανούς στο... τιμόνι

Ο Ακίλε Πολονάρα εξελίχθηκε σε "X-Factor" της αναμέτρησης και οι γηπεδούχοι έφτασαν σε διψήφιο προβάδισμα (28-18 στο 13'), όμως το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς «απάντησε» με δυο τρίποντα από τους Μπεν Μπέντιλ και Τζον Χόλαντ (30-24 στο 15'). Παρ' όλα αυτά, η Ζαλγκίρις παρέμεινε κυρίαρχη και δεν απειλήθηκε (38-30 στο 20'), σε ένα ματς με χαμηλό τέμπο. Ο Πολονάρα είχε 10π. στο ημίχρονο με 4/4 εντός πεδιάς, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας δεν έπαιρνε όσα θα ήθελε από τον Νεμάνια Νέντοβιτς (4π. με 2/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1 ασίστ και 1 λάθος).

Πλήρης ανατροπή και... αλλαγή σκηνικού με εξαιρετικό Πετρούσεφ

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετική υπόθεση, με τον «Νέντο» να κάνει step up και να φέρνει τους «ερυθρόλευκους» στον πόντο με το πρώτο εύστοχο τρίποντό του (42-41 στο 24'). Παράλληλα, ο Φιλίπ Πετρούσεφ ένιωσε άνετα μέσα στη ρακέτα και βρήκε σκορ με τους παίκτες του Κάζις Μακσβίτις να μην έχουν το... αντίδοτο (50-51 στο 29'). Έτσι, τα δεδομένα άλλαξαν πλήρως, με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει 26-12 υπέρ του επιμέρους σκορ στην 3η περίοδο και από το -8 του ημιχρόνου να βρίσκεται στο +6 στο 30' (50-56 με καλάθι at the buzzer του Όγκνιεν Ντόμπριτς).

Εντυπωσιακό σερί της Ζαλγκίρις στο φινάλε και το... σερί καλά κρατεί

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου είχαν την απαιτούμενη ώθηση και ακουμπώντας την μπάλα στη ρακέτα παρέμειναν μπροστά (55-62 στο 35'). Μάλιστα, το μομέντουμ έμοιαζε να έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό που ο Λούκα Βιλντόζα έφτασε στο 5ο κλέψιμό του στο 36' και «έγραψε» το 57-64. Όμως, οι Νίκολα Ιβάνοβιτς και Νέντοβιτς αστόχησαν σε προσπάθειες που θα... κλείδωναν το διπλό και με 2/2β. του Εντγκάρας Ουλανόβας η Ζαλγκίρις απέκτησε «παλμό» (61-64 στο 38').

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του ματς ο Βιλντόζα αστόχησε για τρεις, ενώ ο Τόμας Ντίμσα, που μέχρι τότε είχε 0/5 τρίποντα, βρήκε στόχο και οι Λιθουανοί ισοφάρισαν (64-64) ξεσηκώνοντας το κοινό τους. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς κάλεσε τάιμ άουτ, αλλά ο «Νέντο» βρήκε και πάλι σίδερο και ο Ουλανόβας έβαλε μπροστά τη Ζαλγκίρις μέσα σε πανδαιμόνιο (67-64 στο 39'). Επί της ουσίας, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως το 4λεπτο black out των Σέρβων για να κάνουν ένα 10-0 σερί και να πάρουν τα ηνία. Η "Zalgirio Arena" είχε... καταπιεί τους φιλοξενούμενους, ο Βιλντόσα έκανε άλλο ένα λάθος και ο ηγέτης Ουλανόβας «σφράγισε» την νίκη με ακόμα μια «βόμβα» (70-64). Στα τελευταία δευτερόλεπτα τίποτα δεν άλλαξε δραματικά και η φορμαρισμένη λιθουανική ομάδα έφτασε στην 4η σερί νίκη (71-66).

Τα Δεκάλεπτα: 20-14, 38-30, 50-56, 71-66.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.