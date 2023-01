«Τρέλα» του κόσμου της Ζαλγκίρις: 9 συνεχόμενα sold out και συνεχίζει...

Σε κανένα παιχνίδι στην Zalgirio Arena η Ζαλγκίρις δεν νιώθει μόνη. Διότι ο κόσμος έχει φροντίσει ώστε να δώσει δυναμικό παρών και να μετατρέψει κάθε αγώνα των «πράσινων» σε μια μεγάλη μπασκετική γιορτή.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα του Κάουνας μετράει 9 συνεχόμενα sold out στην φετινή Euroleague. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας, τόσο η προσεχής αναμέτρηση κόντρα στην Φενέρμπαχτσε (05/01), όσο και το παιχνίδι με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα (20/01) θα διεξαχθούν σε γεμάτο γήπεδο, ενώ προ των πυλών βρίσκεται ένα ακόμα sold out, κόντρα στην Παρτιζάν (03/02).

Another sold-out game in Kaunas! Zalgiris has sold out tickets for 9 consecutive EuroLeague games.



The upcoming games on Jan 5 (Fener) and Jan 20 (Crvena Zvezda) will be played in front of over 15k fans.



The Partizan game on Feb 3 is also on track to be sold out.