Κι όμως γίνεται! To τρομερό “déjà vu” της Γαλλίας με Τουρκία και Ιταλία (vid)

To “déjà vu” είναι… όντως γαλλικό και επαληθεύτηκε σε αυτά τα δύο σερί νοκ άουτ ματς για τους Γάλλους. Αρχικά και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στην παράταση με το ίδιο σκορ (77-77) και για να οδηγηθούν εκεί ο… θεός του μπάσκετ έγραψε το ίδιο σενάριο!

Πως; Με το σκορ στο 75-77 κατά των Γάλλων, ο Οσμάν (Τουρκία) και ο Μέλι (Ιταλία) εκτελούν βολές με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε. Και στις δύο περιπτώσεις οι παίκτες χάνουν τις βολές και στη συνέχεια οι Γάλλοι ισοφαρίζουν για στείλουν το ματς στην παράταση, όπου και επικρατούν!

Φυσικά, δεν ξεχνιέται και η άλλη… διαβολική σύμπτωση στη φάση των «16» που και τα τέσσερα παιχνίδια (στο… παρα τσακ) είχαν ίδιο σκορ.

Δείτε τα στιγμιότυπα στο βίντεο που ανάρτησε η FIBA:

