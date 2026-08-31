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Οι ευθύνες Νίκολιτς, η «μικρόψυχη» δήλωση και η ανάγκη για 3 μεταγραφές

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Η κακή νοοτροπία της ασόβαρης ΑΕΚ που έφερε την γκέλα με την Κηφισιά, η εικόνα των Βιτάλις, Κάιρινεν και Ζούμπκοφ και οι προσθήκες που... φωνάζουν ενόψει και Champions League. 

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Οι ευθύνες Νίκολιτς, η «μικρόψυχη» δήλωση και η ανάγκη για 3 μεταγραφές