«Σύννεφα» για παίκτη που ήρθε φέτος στον Ολυμπιακό - Αλλαγή μεταγραφικού πλάνου

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αποφασισμένος να αλλάξει-βελτιώσει τον Ολυμπιακό και για να συμβεί αυτό, θα πάρει αποφάσεις που θα προκαλέσουν έκπληξη. Για ποιον... χτυπούν οι καμπάνες;

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