Η Ευγενία Σαμαρά με μπικίνι εντυπωσιάζεται από του καταρράκτες του Μεξικού και εμείς από εκείνη

Ταξίδι στο Μεξικό για την Ευγενία Σαμαρά και μέσα από τα social media μεταφέρει τις ξεχωριστές εμπειρίες και τα τοπία που συναντά στον δρόμο της. Υπερθέαμα φυσικής ομορφιάς από πολλές απόψεις!

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