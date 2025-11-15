Ήττα από τη Ντούκλα στην Πράγα για τη Δράμα 1986

Η Δράμα 1986 δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ντούκλα, γνωρίζοντας την ήττα με 27-20 στον πρώτο τους αγώνα για τον 3ο γύρο του European Cup ανδρών.

Η τσεχική ομάδα, με τρεις κατακτήσεις Champions League στο ενεργητικό της, πήρε προβάδισμα από το ημίχρονο με 11-9 και το διατήρησε μέχρι το τέλος.

Παρά την προσπάθεια των παικτών του Σάκη Βαλαβάνη, η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να φύγει με το διπλό από την πρωτεύουσα της Τσεχίας. Σημαντική ήταν και η απουσία του Κωνσταντίνου Κοτσιώνη λόγω ίωσης, ενώ αρκετοί φίλοι της Δράμας ταξίδεψαν για να στηρίξουν την ομάδα.

Η ρεβάνς, που θα κρίνει την ιστορική πρόκριση της Δράμας στον 4ο γύρο της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου στο «Κραχτίδης» στις 18:30.

ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ (Κουμπς): Σούμπρτ, Γιόσεφ 7, Ντούντα 3, Σβίτακ 3, Ερεμπάι 1, Κριούσμπερι 3, Κιουλχάνεκ, Μέλιχ 2, Μπρέζινα 3, Μόραβτσικ, Ρακούσκι 5, Καβάτνικ, Σμιντ, Ριούμπι, Χουκ.

BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑΣ (Βαλαβάνης): Κρητικός 4, Χαϊτίδης 3, Τσαμεσίδης 1, Πολύδωρος, Λατσάκου 1, Τοζακίδης, Δέσμπος, Μανωλούδης 1, Μεσσίνης, Κόρσακ 1, Παπαδόπουλος 5, Σίνα 4, Μαρκατάτος.

Διαιτητές: Χέλμπους – Γιάνσεν (Γερμανία), Παρατηρητής: Καπλάνης (Κύπρος), Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 3/4-0/0.