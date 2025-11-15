Ήττα με 30-25 γνώρισε στην Κωνσταντινούπολη γνώρισε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπεσίκτας, με την πρόκριση στην επόμενη φάση του EHF European Cup να κρίνεται στη ρεβάνς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, η τούρκικη ομάδα κατάφερε να πάρει προβάδισμα και να οδηγηθεί στην ανάπαυλα προηγούμενη στο σκορ, με 17-12.

Οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν ακόμη καλύτεροι στο δεύτερο μέρος και έφτασαν την διαφορά έως και το +9 (23-14), με τον Δικέφαλο να βγάζει αντίδραση και να επιστρέφει, μειώνοντας την διαφορά και ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 30-25.

Όπως αναμενόταν, η πρόκριση στην φάση των «16» του EHF European Cup θα κριθεί στην ρεβάνς της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο (22/11).