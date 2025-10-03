Βαριά ήττα για τη Νέα Ιωνία στην Ουγγαρία

Κακό ξεκίνημα για τη Νέα Ιωνία στην Ευρώπη, με βαριά ήττα (31-17) από τη Μοσονμαγιαροβάρι στην Ουγγαρία, στο πρώτο παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό γύρο του European League Γυναικών.

Το αποτέλεσμα αφήνει ελάχιστες ελπίδες για πρόκριση στη φάση των ομίλων, ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την Κυριακή (5/10, 13:00).

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας στάθηκαν ανταγωνιστικά μόνο μέχρι το 17ο λεπτό (8-7). Ένα σερί 5-0 των γηπεδούχων έφερε τη διαφορά στο +6 (13-7), ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο ΟΦΝΙ μείωσε σε 14-10.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν καταστροφική, αφού η Μοσονμαγιαροβάρι βρήκε πέντε συνεχόμενα γκολ και «κλείδωσε» τη νίκη φτάνοντας το σκορ στο 19-10 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα η αναμέτρηση πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ελληνική ομάδα να μην μπορεί να αντιδράσει.

ΜΟΣΟΝΜΑΓΚΙΑΡΟΒΑΡΙ: Έστερ Τοτ, Κουίστ 3, Φαλούσι-Ουντβάρντι 3, Τάταρ, Άρενχαρτ, Τζαφέροβιτς 4, Κουκέλι 4, Βολφς 2, Μόλναρ, Καζάι 1, Τίσκοφ-Χελεμπάι 2, Χόρβατ, Χάφρα 3, Τσάτλος, Στράνιγκ 2, Γκαμπριέλα Τοτ 7.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: Μάγδα Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 1, Θεοδωροπούλου, Καραμάνου, Κρνιτς, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου 1, Γιαννούλια, Νικολίνα Κεπεσίδου 1, Τσάκαλου 8, Γιαννοπούλου, Ρούσου 1, Νταβίντοβιτς 4, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 1.