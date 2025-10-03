Βαριά ήττα για τη Νέα Ιωνία στην Ουγγαρία

Το αποτέλεσμα αφήνει ελάχιστες ελπίδες για πρόκριση στη φάση των ομίλων, ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την Κυριακή (5/10, 13:00).
Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας στάθηκαν ανταγωνιστικά μόνο μέχρι το 17ο λεπτό (8-7). Ένα σερί 5-0 των γηπεδούχων έφερε τη διαφορά στο +6 (13-7), ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο ΟΦΝΙ μείωσε σε 14-10.
Ωστόσο, η συνέχεια ήταν καταστροφική, αφού η Μοσονμαγιαροβάρι βρήκε πέντε συνεχόμενα γκολ και «κλείδωσε» τη νίκη φτάνοντας το σκορ στο 19-10 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα η αναμέτρηση πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την ελληνική ομάδα να μην μπορεί να αντιδράσει.
ΜΟΣΟΝΜΑΓΚΙΑΡΟΒΑΡΙ: Έστερ Τοτ, Κουίστ 3, Φαλούσι-Ουντβάρντι 3, Τάταρ, Άρενχαρτ, Τζαφέροβιτς 4, Κουκέλι 4, Βολφς 2, Μόλναρ, Καζάι 1, Τίσκοφ-Χελεμπάι 2, Χόρβατ, Χάφρα 3, Τσάτλος, Στράνιγκ 2, Γκαμπριέλα Τοτ 7.
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: Μάγδα Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 1, Θεοδωροπούλου, Καραμάνου, Κρνιτς, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου 1, Γιαννούλια, Νικολίνα Κεπεσίδου 1, Τσάκαλου 8, Γιαννοπούλου, Ρούσου 1, Νταβίντοβιτς 4, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 1.