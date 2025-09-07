Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ με ανατροπή στα Βριλήσσια (vid)

Με δυνατή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε των Βριλησσίων με 27-20 και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο του EHF European Cup.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τα Βριλήσσια, που έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 11-9. Ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε στη συνέχεια.

Ο «Δικέφαλος» ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, βρήκε ρυθμό σε άμυνα και επίθεση και με επιμέρους σκορ 18-9 «γύρισε» το παιχνίδι.

Πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν οι Δομπρής και Ελευθεριάδης με έξι τέρματα ο καθένας, ενώ σημαντική συμβολή είχαν και οι Παπαβασίλης και Ιωάννου με τέσσερα γκολ. Από την πλευρά των Βριλησσίων, κορυφαίος ήταν ο Μιχαήλ Στάθης, που σημείωσε εννέα τέρματα.

Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για τις 13 Σεπτεμβρίου στη Βέροια (17:00), όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τη δεύτερη φάση. Εκεί, ο νικητής του ελληνικού «εμφυλίου» θα αντιμετωπίσει τη Χολόν Γιουβαλίμ από το Ισραήλ, με πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα (11 ή 12/10) και ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα εκτός έδρας.