Εμφύλιος στο EHF European Cup: ΕΣΝ Βριλησσίων και ΠΑΟΚ για ένα εισιτήριο

Η δράση στο EHF European Cup ξεκινά για τη σεζόν 2025-26, με τον ΕΣΝ Βριλησσίων και τον ΠΑΟΚ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους πολύ νωρίς στη διοργάνωση σε έναν ελληνικό «εμφύλιο».

Οι δύο ομάδες κοντράτονται για τον πρώτο αγώνα του Round 1 της διοργάνωσης σήμερα στις 17:00 (ACTION 24), ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Βέροια, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Για τον αγώνα κόντρα στα Βριλήσσια, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Μπάμπης Ανανιάδης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, τόσο εμείς, όσο και η ομάδα των Βριλησσίων. Ξέρουμε ότι η πρόκριση θα παιχτεί στα δύο παιχνίδια, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρέπει να παρατάξουμε τα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά και να πάμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Φυσικά, η κάθε φάση, η κάθε επίθεση και άμυνα, παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε να έρθει μία πρόκριση».

