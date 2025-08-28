ΠΑΟΚ: Η Γκάτζιου επέστρεψε «σπίτι» της!

Μετά από μία 4ετία στο εξωτερικό, η Βάσια Γκάτζιου επιστρέφει στο «σπίτι» της, τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο θα αγωνιστεί στην ιστορική σεζόν των 100 χρόνων του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων»:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Χάντμπολ γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Βάσια Γκάτζιου, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.



Γεννημένη στις 08/10/1997, η Βάσια Γκάτζιου αγωνίζεται ως δεξί ίντερ και έχει ύψος 170cm.



Έκανε τα πρώτα της βήματα στο χάντμπολ από την Καστοριά το 2007, μένοντας στην ομάδα της γενέτειρας πόλης της έως το 2015. Την σεζόν 2015-16 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, παίζοντας για τη φανέλα της ΑΕΠ Πανοράματος.



Το 2016 πραγματοποίησε την πρώτη της θητεία στον ΠΑΟΚ, μένοντας στον Δικέφαλο έως το 2021. Σε αυτή την πενταετία κατέκτησε τρία «νταμπλ». Την σεζόν 2018-19 συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη επτάδα της Α1. Την σεζόν 2020-21

αναδείχθηκε MVP τόσο του Πρωταθλήματος, όσο και του Κυπέλλου, ενώ όπως ήταν απολύτως φυσιολογικό συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη επτάδα της Α1.



Την διετία 2021-23 κυνήγησε το όνειρο του εξωτερικού, παίζοντας στην Γκραν Κανάρια και στο ισπανικό πρωτάθλημα, ένα εκ των κορυφαίων της Ευρώπης, έχοντας μάλιστα στην ομάδα της, πρωταγωνιστικό ρόλο.



Την τελευταία διετία (2023-25) αγωνίστηκε στην γερμανική Μπουντεσλίγκα, παίζοντας με τη φανέλα της Ουνιόν Νέκαρσλουμ. Την περσινή σεζόν (2024-25) ήταν στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ της Μπουντεσλίγκα, πετυχαίνοντας 111 γκολ σε 24 παιχνίδια.



Είναι διεθνής με την Εθνική γυναικών της χώρας μας, έχοντας και εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο στις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.



Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Βάσια Γκάτζιου, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:



«Ο ΠΑΟΚ είναι κομμάτι της αθλητικής και προσωπικής μου πορείας. Τα πέντε χρόνια που αγωνίστηκα εδώ, με διαμόρφωσαν ως αθλήτρια και άνθρωπο. Η περσινή μου σεζόν ήταν μία δυνατή για μένα. Είχα αρκετές προτάσεις, μία εκ των οποίων από την πρωταθλήτρια Γερμανίας, αλλά λόγω κάποιων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην ομάδα και η απόσυρση της από το Τσάμπιονς Λιγκ, τα δεδομένα άλλαξαν. Ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα η οποία με στηρίζει και με ανέδειξε στο παρελθόν, και φυσικά θέτει υψηλούς στόχους και παίζει στην Ευρώπη, βασικά κριτήρια για μένα. Επομένως, δεν ήταν τυχαία η επιλογή μου να γυρίσω».



Σχετικά με την επιστροφή της η οποία συνοδεύεται με την συμπλήρωση των 100 χρόνων: «Είναι ξεχωριστή τιμή να επιστρέφω στην σεζόν των 100 χρόνων. Είναι μία ιστορική στιγμή, μία ξεχωριστή χρονιά, και είναι τιμή μου να είμαι κομμάτι αυτής της επετείου».



Σχετικά με τους στόχους: «Θα ήθελα να συμβάλλω στις επιτυχίες της ομάδας και στην ανάπτυξη του Συλλόγου, ώστε να επιστρέψει στους τίτλους. Με την εμπειρία, και όσα αποκόμισα από το εξωτερικό».

Καλώς ήρθες στο Σπίτι σου, Βάσια!»